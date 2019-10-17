Вена, , 19:39 — REGNUM Новый роман известного австрийского писателя Арно Гейгера под названием «Великое королевство теней» рассказывает о судьбах немецких солдат в заключительный период Второй Мировой войны. Об этом сообщает Le Monde.

В центре авторского внимания находится внутренняя жизнь немецких солдат, ожидающих приход неизбежного поражения посреди австрийских Альп в 1944 году. Основная сюжетная линия сконцентрирована вокруг истории Вейта Колба, молодого австрийского капрала, который после сражений на русском фронте оказывается переброшен на европейский театр военных действий.

Написанию текста книги предшествовал большой подготовительный период работы с историческими документами (письмами, газетами и т.п.), которые послужили основой литературного сюжета.