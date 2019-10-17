Москва, , 16:46 — REGNUM 17 октября Московский музей современного искусства представляет персональную выставку художницы Дарьи Иринчеевой «Непрерывная функция».

Автор в своем проекте исследует среду обитания современного человека, где в рамках ежедневной рутины всё же сохраняется пространство для мечты и фантазий.

Как отмечают организаторы выставки, «Непрерывная функция» возникает из переживания тотальности и необратимости некоторых процессов в общественной и частной жизни, искажающих представления человека о самом себе и об окружающем мире. Художница заостряет внимание на полном тревоги и беспокойства ощущении, что единственным способом человеческого существования является работа.

Художница формирует пространства с помощью лаконичных и композиционно сбалансированных конструкций из обычных материалов, использующихся в строительстве и оформлении жилых и рабочих помещений. Она помещает в привычный нам мир фантазию о прекрасном и желанном через цветовые сочетания, составляя своеобразный каталог устремлений, чаяний и надежд.