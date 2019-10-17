Москва, , 11:13 — REGNUM 17 октября в московском Музее истории ГУЛАГа открывается выставка «Итоги исследований уникальных фрагментов лагерной живописи 1950-х годов — композиции «Рудник» и «Горно-обогатительная фабрика».

Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти провели работы по анализу сохранности материального наследия 3-го лагпункта «Степлага». «Степлаг» — это лагерь для политических заключённых в черте города Жезказган в Казахстане. В 1954 году здесь произошло Кенгирское восстание, описанное в романе «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына.

Как отмечается на сайте музея, в ноябре 2018 года историки осуществили аэрофотосъемку объектов, среди которых комплекс зданий лагерного управления, развалины столовой и медпункта, остатки бараков, историческая стена между женской и мужской зонами.

На стенах лагерной столовой были обнаружены и задокументированы уникальные фрагменты живописи, открывшиеся под слоями более поздней покраски — композиции «Рудник» и «Горно-обогатительная фабрика» — аналогов подобных росписей 1950-х годов на территории бывшего СССР больше не обнаружено.