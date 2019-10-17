Лондон, , 11:08 — REGNUM Известный британский уличный художник Бэнкси открыл свой интернет-магазин «потребительских товаров». Об этом сам художник 17 октября сообщил в социальной сети Instagram.

«Я открываю магазин под названием Gross Domestic Product (валовой внутренний продукт)», — написал в своем сообщении британский художник.

Кроме этого, он отметил, что в интернет-магазине можно будет приобрести произведения искусства, а также предметы для дома и для разочарования.

На указанном сайте предлагаются около двух десятков произведений Бэнкси, многие из которых существуют лишь в нескольких экземплярах. Среди них — настенные часы, авторские футболки, рюкзак, кружка, декоративная могила, напоминающая о проблемах экологии мягкая игрушка и даже телевизор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 3 сентября, в центре современного искусства Помпиду в Париже объявили о краже работы известного уличного художника Бэнкси, «сделанной на задней панели дорожного знака» на улице Рамбюто.