Москва, , 10:42 — REGNUM На этой неделе российских кинозрителей ждут очередные новинки:

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мысленный волк» (16+)

Фильм режиссера Валерии Гай Германики напоминает триллер или «ужастик», но это скорее притча — не о чудовищах-оборотнях из темного зимнего леса, а о «мысленных волках», дурных помыслах, которые бродят в каждой человеческой душе. Героини фильма — мать и дочь — пытаются спастись сами и спасти самое дорогое от страшной погибели, при этом споря о вечном и обсуждая то, что давно накопилось в их непростых отношениях. В итоге они соглашаются, что путь спасения от монстров, сотрясающих их непрочное жилье и завывающих в лесу, только один…

«Малефисента: Владычица тьмы»

Режиссер Хоаким Роннинг снял продолжение «Спящей красавицы» на новый лад — фильма, вызвавшего в свое время острые споры. Теперь, после, казалось бы, безоблачного хеппи-энда, перед хранительницей Топких болот возникает новая проблема. Ее почти что приемная дочь, принцесса Аврора, собралась замуж за принца Филиппа из соседнего королевства. Предстоит соединение любящих сердец, а вместе с ним — и выгодный политический союз. Но фея Малифисента против того и другого, она готова на все, чтобы удержать Аврору, к которой слишком уж нежна чужая королева… Что это — обычная «материнская» ревность или предчувствие беды?

«Джуди» (16+)

Биографический фильм Руперта Гулда рассказывает о последних гастролях в Лондоне легендарной американской актрисы и певицы Джуди Гарленд. Громкая слава, бурная жизнь, пять мужей и «звездная» дочь Лайза Минелли, на которой природа раздумала отдыхать… И все-таки за всем этим блеском Джуди никакая не «звезда», а обычная женщина, которой так хочется тепла и любви — мужчин или публики, неважно…

«Игра с огнем» (18+)

Героини эксцентричного триллера Майка Гана — не хватающие звезд с неба работницы автозаправки. Они отнюдь не задушевные подруги — между ними накопились целые огнеопасные бочки зависти и неприязни. Достаточно одной искры, чтобы все заполыхало. Такой искрой оказывается незадачливый грабитель, ворвавшийся на заправку с целью обчистить кассу. Бедняга не предполагал, что эта с виду совершенно безопасная вылазка станет для него началом кошмара…

«Они» (18+)

Ох уж эти клоуны. Пугают ими публику, пугают, а публика не боится и радостно бежит туда, где ей обещают сразу два удовольствия — клоунов и ужасы. Молодые герои фильма Скотта Бека и Брайана Вудса не находят лучшего способа повеселиться, как посетить аттракцион страха, которым заправляют ряженые в улыбчивых масках. То, что поначалу казалось наивным ярмарочным балаганом, постепенно превращается в смертельную ловушку. Друзья осознают, что «клоуны» — даже не кровожадные маньяки, а и вовсе не люди. Тут уж не до веселья, тут бы выжить — хоть кому-то из компании…

«Прощание» (16+)

Трогательный, добрый и веселый фильм режиссера Лулу Ванг без морализаторства и назидания повествует о вечных семейных ценностях.

Молодая героиня фильма уехала из Китая покорять Америку, но однажды она узнает невеселую новость — ее любимая бабушка, оставшаяся дома, смертельно больна. Организуется большой семейный сбор, чтобы повидаться со старушкой в последний раз, но есть одна деталь — врачи и родственники молчат о том, что дни больной сочтены. Она думает, что многочисленная родня собралась на свадьбу ее внука и намерена как следует повеселиться и растормошить родственников, которые почему-то сидят с такими постными физиономиями…

«Зеленее травы» (16+)

Режиссерский дуэт Жослин ДеБоэр и Доун Люббе создал комедию, полную абсурда и смешных нелепиц. В их мире мать вполне может подарить подруге своего ребенка, потому что он той уж очень понравился, жены могут запросто перепутать мужей, а сын одной из героинь внезапно превращается в собаку, но при этом продолжает как ни в чем ни бывало ходить в школу. Но если задуматься, то окружающий нас мир только чуточку менее безумен…

«Окей, Лекси» (18+)

Режиссеры Джон Лукас и Скотт Мур как бы в шутку рассказывают о том, к чему приводит безудержное увлечение новейшими гаджетами, чей функционал расширяется с каждой новой моделью.

Герой фильма приобретает моднейший смартфон последней марки, в который встроен искусственный интеллект-помощник, способный (согласно рекламе) избавить владельца от всех забот. Вот только ИИ оказывается с отчетливо женским, стервозным и ревнивым характером, а забот у несчастного парня только прибавляется с каждым днем…

«Семь пьяниц» (16+)

Российский кинематограф не впервые обращается к жанру вестерна, но режиссер Сергей Кузнецов решил соединить эксцентрически-пародийный вестерн, постапокалиптику и философскую притчу, затратив при этом минимум средств.

После мировой энергетической катастрофы и череды эпидемий мир превратился в пустыню, где нет не только автомобилей, но даже лошадей, а его немногочисленные обитатели разъезжают на велосипедах. Семеро странных, но при этом типичных для вестерна персонажей колесят по пустыне в поисках своего рода «Земли Обетованной». Все они одержимы выпивкой, а потому мистическая цель их квеста — Райский Салун, где спиртное никогда не кончается, а девушки рады помочь расслабиться усталому путнику. Что ж, у каждого тот рай, которого он заслуживает, но и до него еще надо добраться…