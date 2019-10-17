Белград, , 09:21 — REGNUM Сербия намерена передать России семь утерянных картин известного русского художника Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца текущего года. Такое соглашение может быть подписано уже во время визита в Белград премьер-министра России Дмитрия Медведева 20 октября, заявил 17 октября министр культуры и средств массовой информации Сербии Владан Вукосавлевич.

«Этот процесс требует определенных действий, мы подготовили и согласовали с МИД РФ соглашение, которое должно быть подписано, мне кажется, во время визита господина Медведева 20 октября», — приводит ТАСС слова Вукосавлевича, который также добавил, что у сербской стороны до настоящего времени нет точного срока подписания такого соглашения, однако он верит, что оно будет подписано и затем ратифицировано парламентами двух стран.

«Этот обмен, который практически согласован в техническом аспекте, может быть реализован. С разумным оптимизмом мог бы сказать, что это будет реализовано до конца календарного года», — заключил Владан Вукосавлевич.

Напомним, утерянные картины Николая Рериха были обнаружены в Национальном музее Сербии в 2017 года и до этого об их судьбе ничего не было известно с 1941 года. Вопрос о возвращении страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждался двумя странами десятилетиями.