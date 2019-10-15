Аддис-Абеба, , 13:26 — REGNUM Национальный дворец Менелика II, построенный в Эфиопии в конце XIX века, был открыт для посещения. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, дворцовый комплекс площадью 40 акров (16,1 гектаров) включает в себя парк Единства, музей, тронный зал и зоопарк, в котором проживают черногривые львы. Реконструкция комплекса, а также возведение в нем павильонов, посвященных различным этносам страны и высадка местных растений была осуществлена при финансовой поддержке ОАЭ, отмечают журналисты.

Представители правительства надеются, что парк привлечет в страну туристов. Однако критики режима заявляют, что музейная экспозиция несправедливо умалчивает о жестокости основателя дворца императора Менелика II.

Утверждается, что реконструкция и открытие Национального дворца для посетителей являются частью программы реформ премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

«С тех пор как премьер-министр вступил в должность в апреле 2018 года, он определил ключевые приоритетные области развития страны. И одной из них был туризм», — сказала BBC пресс-секретарь премьер-министра Эфиопии Биллен Сеюм.

Туризм является одним из ключевых секторов, который, как ожидается, увеличит доходы страны и создаст новые рабочие места.