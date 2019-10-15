Лос-Анджелес, США, , 12:46 — REGNUM Актер Джереми Реннер, хорошо известный фанатам киновселенной Marvel по роли Соколиного Глаза, попал в центр скандала. Об этом 15 октября сообщил портал TMZ.

Стало известно, что его бывшая жена Сонни Пачеко подала иск в суд об установлении единоличной опеки над их дочерью. Она заявила, что Джеремин Реннер не только имеет проблемы с алкоголем, но и употребляет психоактивные вещества. Она отметила, что её бывший муж ведёт себя при этом агрессивно.

Кроме того, бывшая жена Реннера утверждает, что однажды в ночном клубе актер пригрозил убить её, а позже грозил ей самоубийством. Кроме того, в ноябре 2018 года Реннер произвел выстрел из огнестрельного оружия в потолок комнаты своей дочери в тот момент, когда она спала.

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В сентябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Джереми Реннер решил закрыть своё приложение из-за действий пользователей, которые выдавали себя за него. Он сообщил, что закрывает проект и распорядился вернуть поклонникам те средства которые они потратили на приобретение платного контента.

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