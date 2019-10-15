Санкт-Петербург, 15 октября 2019, 11:05 — REGNUM 17 октября в Санкт-Петербурге в Голубом зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств открывается выставка немецкого художника Хельмута Кизеветтера. Об этом сообщает официальный сайт НИМРАХ.

Выставка Хельмута Кизеветтера
Выставка Хельмута Кизеветтера
Artsacademymuseum.org

На творчество художника повлияла природа родных краёв: леса, ручьи, снег, особое восприятие зимней тюрингской природы в дальнейшем раскрылись в творчестве автора. Отдельная страница творчества Хельмута Кизеветтера — сотрудничество с австралийским композитором Роландом Брусом, с которым они создали перфоманс «Анатомию рассвета» в 1996 году.

Как отмечается на сайте представительства Германии в России, Хельмут Кизеветтер — художник небычайно широкого спектра, его талант раскрылся не только в графике, живописи, фотографии, но и в формате перформансов, инсталляций, видеоискусства, в театральных проектах.

Руководитель Центра поддержки социально-культурных инициатив Ольга Ромащенко: «Выставка Хельмута Кизеветтера — это часть международного проекта, реализуемого в целях развития партнерских отношений между Санкт-Петербургом и европейскими странами, направленного на увеличение интереса к Санкт-Петербургу, продвижению его положительного имиджа. Это вторая выставка Хельмута в России, и это особенно важно сейчас в сложившейся непростой геополитической ситуации. На выставке будут представлены уникальные картины с использованием новых материалов: Tipp-Ex, эссенции и кошенили».