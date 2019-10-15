Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM 17 октября в Санкт-Петербурге в Голубом зале Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств открывается выставка немецкого художника Хельмута Кизеветтера. Об этом сообщает официальный сайт НИМРАХ.

Выставка Хельмута Кизеветтера Artsacademymuseum.org

На творчество художника повлияла природа родных краёв: леса, ручьи, снег, особое восприятие зимней тюрингской природы в дальнейшем раскрылись в творчестве автора. Отдельная страница творчества Хельмута Кизеветтера — сотрудничество с австралийским композитором Роландом Брусом, с которым они создали перфоманс «Анатомию рассвета» в 1996 году.

Как отмечается на сайте представительства Германии в России, Хельмут Кизеветтер — художник небычайно широкого спектра, его талант раскрылся не только в графике, живописи, фотографии, но и в формате перформансов, инсталляций, видеоискусства, в театральных проектах.

Руководитель Центра поддержки социально-культурных инициатив Ольга Ромащенко: «Выставка Хельмута Кизеветтера — это часть международного проекта, реализуемого в целях развития партнерских отношений между Санкт-Петербургом и европейскими странами, направленного на увеличение интереса к Санкт-Петербургу, продвижению его положительного имиджа. Это вторая выставка Хельмута в России, и это особенно важно сейчас в сложившейся непростой геополитической ситуации. На выставке будут представлены уникальные картины с использованием новых материалов: Tipp-Ex, эссенции и кошенили».