Штат Калифорния, США, , 10:58 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о начале работы над сериалом «Американский боец».

Сюжет спортивной драмы вращается вокруг бедовой девицы, живущей пьянством и периодическими стычками с теми, кто бросил на нее неосторожный взгляд. Все меняется, когда после одной из потасовок ее направляют на общественные работы в военный госпиталь. Там героиня встречает своего наставника, который обучит ее искусству сдерживать агрессию и направлять ее в правильное русло с помощью боев без правил.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Виктория Уокер, подарившая миру сериал «Ясновидец», и Джефри Крамер, участвовавший в создании картин «Время танцевать», «Практика», «Большая пустота» и «Надежда Чикаго». Команду исполнительных продюссеров возглавил Эллиот Уэбб, знакомый зрителям по «Город гангстеров», «Во всем виноват енот» и «Альфа-дом».