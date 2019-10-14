Москва, 14 октября 2019, 00:29 — REGNUM Торжественное богослужение в честь праздника Покрова Божией Матери совершит в Покровском женском монастыре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает официальный сайт Московского Патриархата.
Духовное значение праздника Покрова связывают с заступничеством Пресвятой Богородицы за христиан перед Своим Сыном и Богом.
Напомним, празднество установлено на Руси в XII веке. Покрову Божией Матери, в частности, посвящен собор, возведенный Иваном Грозным на Красной площади более известный под названием собора Василия Блаженного.