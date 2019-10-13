Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Вышла первая серия второго сезона перезапуска культового мистического сериала «Зачарованные», об этом 12 октября сообщает телекомпания The CW Television Network.

Главные роли в проекте исполнили Мелони Диас, Руперт Эванс и Медлен Манток. Режиссерами телесериала выступили Стюарт Гиллард и Джеффри Берд.

Сюжет картины строится вокруг трех сестер, внезапно узнающих, что обладают магической силой. После открытия они вступают на путь борьбы с силами зла.

Сериал «Зачарованные» является перезапуском одноименного проекта, созданного в 1998 году. Несмотря на то, что первый сезон был прохладно принят поклонниками оригинального фильма, было принято решение снять второй сезон.

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