Москва, , 13:49 — REGNUM Знаменитая отечественная киностудия «Союзмультфильм» намерена в 2020 году на территории ВДНХ в павильоне № 7 открыть первый мультимедийный парк. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По словам главы компании, уже разработан новый фирменный стиль и бренд-платформа пространства. Здесь можно будет «погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами. Мы думаем, что и для детей, и для взрослых, это будет очень большой центр притяжения».

Киностудия «Союзмультфильм» была основана в 1936 году. На ней были созданы около 1,5 тыс. мультфильмов. Персонажи многих из них стали любимыми героями детей уже нескольких поколений.