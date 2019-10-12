Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Картина известного американского кинорежиссера Тодда Филлипса «Джокер» собрала с начала проката в России свыше 1 млрд рублей, такие данные приводит 11 октября Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Большая часть суммы была собрана в первую неделю проката, она составила 634 млн рублей. Всего ленту посмотрели свыше 3 млн 500 тыс. зрителей по всей стране.

Фильм основан на сюжете популярного комикса о приключениях Бэтмена, однако в картине идет повествование об одном из его противников — Джокере. Главную роль в картине исполнил актер Хоакин Феникс.

Работа Филлипса уже удостоилась «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Фильм был встречен бурными аплодисментами, продолжавшимися несколько минут.

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