Москва, , 11:16 — REGNUM Сотрудниками Центрального Государственного Архива города Москвы был обнаружен документ, содержащий неизвестный автограф Николя Васильевича Гоголя. Об этом сообщает Литературная газета.

«Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника», — комментирует находку руководитель архива Ярослав Онопенко.

Крестником великого писателя являлся сын философа-славянофила Алексея Хомякова и родной сестры поэта Николая Языкова, Екатерины. Гоголь являлся близким другом семьи Хомякова, что и повлияло на выбор его крестным отцом.