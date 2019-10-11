Симферополь, , 13:34 — REGNUM Объявлены программа и состав жюри XI Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир». Об этом ИА REGNUM 11 октября сообщили в пресс-службе конкурса.

В 2019 году в состав жюри конкурса игровых фильмов вошли киновед Армен Медведев, актёр Сергей Баталов и директор Керченского драматического театра им. А.С. Пушкина Александра Галкина.

Выбирать победителей в конкурсной программе неигрового кино будут основатель пермского фестиваля «Флаэртиана» Павел Печенкин, продюсер и режиссер Алексей Тельнов, а также писатель, сценарист и режиссер Максим Гуреев.

В конкурсную программу игрового кино в том числе вошли такие картины, как «Команда мечты» (Филипп Абрютин, Максим Зыков), «Куда течет море» (Виталий Салтыков) и «Лорик» (Алексей Злобин). Всего на суд жюри будет представлено семь игровых картин.

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Напомним, фестиваль «Человек, познающий мир» пройдет с 25 по 30 октября 2019 года в Керчи, Феодосии и поселениях ленинского района Крыма. Одной из задач фестиваля является показ современных картин, не попадающих в широкий прокат.

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