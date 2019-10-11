Штат Калифорния, США, , 12:09 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Наследие». Сюжет фентези драмы вращается вокруг группы не совсем обычных подростков, которые в действительности являются ведьмами, оборотнями и вампирами. Достигнув совершеннолетия, друзья начали борьбу против своих темных инстинктов, чтобы стать истинными героями.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Мэттью Дэвис, известный по «Страна тигров», «Перл-Харбор», «Дневники вампира», «Схватка» и «Древние», Кайли Брайант, знакомая зрителям по картинам «Мыслить как преступник», «Пригород», «Погоня за жизнью» и «Американская история ужасов», Ария Шахгасеми, снявшийся в «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Помнить все», Даниэль Роуз Рассел, сыгравшая в «Чудо», и Дженни Бойд.

В качестве шоураннеров выступила Джули Плек, подарившая миру сериалы «Изоляция» и «Кайл XY». Команду исполнительных продюсеров возглавили Джина Джироламо, участвовавшая в создании картин «Ты», «Игра в ложь», «Девять жизней Хлои Кинг» и «Тайный круг», и Маргарита МакИнтайр, благодаря которой свет увидел сериал «Менталист». Работу над сценарием вели Шерман Пэйн и Л. Дж. Смит. Режиссерами стали Майкл А. Алловиц, Джеффри Уинг Шотц и Крис Грисмер.