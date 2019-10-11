Лос-Анджелес, США, , 07:47 — REGNUM Лауреат премий «Грэмми», «Эмми» и «Тони» Билли Портер ведет переговоры по поводу участия в проекте фильма «Золушка» кинокомпании Sony Pictures. Об этом 11 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров.

https://twitter.com/THR/status/1182415886474457088

Если они пройдут успешно, Портер присоединится на съёмочной площадке к певице Камиле Кабельо, которая исполнит роль пронцессы. Интересно отметить, что Портер сыграет роль «феи-крёстной». Sony отказалась дать журналистам комментарий по поводу этой информации.

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Билли Портер исполняет одну их ведущих ролей в телесериала «Поза» телеканала FX. Он также снялся в таких фильмах и сериалах, как «Американская история ужасов», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок» и «Анастасия». Является открытым гомосексуалистом.

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