Новосибирск, , 06:40 — REGNUM В Новосибирском краеведческом музее восстановили дамскую сумочку начала XX века. Она принадлежала одной из первых учителей Ново-Николаевска Клавдии Полянской. Полянская была учителем истории и словесности в железнодорожном училище, заслуженным учителем РСФСР. Известно, что она участвовала в революционных движениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Реставрационные работы начались во время стажировки реставратора Екатерины Григорьевой в Государственном Эрмитаже, но из-за большого объёма работ завершились уже в нашем музее», — рассказывается на странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

После реставрации Новосибирский краеведческий музей

Реставрация длилась четыре месяца. Сотрудники музея рассказали, что атлас, из которого сшита сумка, обветшал и расползался по швам, кружево потемнело, а местами было разорвано.