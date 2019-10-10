Стокгольм, , 15:00 — REGNUM Шведская академия объявила лауреатов Нобелевскую премию по литературе. В этом году престижная награда досталась польской поэтессе Ольге Токарчук за 2018 год, и австрийскому писателю Петеру Хандке за 2019 год. Таким образом, академия «исправилась» за скандал в прошлом году.

Как всегда в описание заслуг выделяется главное достоинство произведений авторов-победителей. Так в творчестве Ольга Токарчук отмечается «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Австрийский мастер Петер Хандке «оказал влияние на работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря.