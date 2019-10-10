Нитерой , , 10:42 — REGNUM В Бразильском городе Нитерой завершился IV кинофестиваля БРИКС. Жюри форума присудило премию фильму «Ваш репетитор» российского режиссера Антона Коломейца. Как отмечает известный портал Кинопоиск, лента посвящена истории взросления молодого человека: первая любовь, первое предательство, первые разочарования…

Всего же на фестивале было представлено 54 фильма из стран-членов БРИКС — Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.

Бразильские зрители смогли также познакомиться и с другими новинками российской киноиндустрии — они увидели картины «Калифорния» Дастана Мадалбекова, «Старуха» Николая Савельева, «Мой друг Буало» Софьи Федоровой и «Царь-птица» Эдуарда Новикова.