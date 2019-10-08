Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Книжное издательство «Новое литературное обозрение» совместно с Александринским театром организует цикл публичных лекций «Обычное дело», посвященный вопросам повседневной жизни. Об этом сообщает сайт издательства.

В роли авторов лекций выступят авторы книг, изданных «НЛО», содержание которых затрагивает проблемы повседневности (уже анонсировано выступление Екатерины Кулиничевой о кроссовках). Местом проведения всех лекций станет Новая сцена Александринского театра.

Цикл откроется 8 октября лекцией «Дресс-код свободы. История джинсов», которую прочтет историк моды Мэган Виртанен. Он расскажет о том, как джинсы превратились из одежды американского рабочего класса в символ респектабельности и свободы, а также многое другое о том, как изначально непримечательная одежда стала главной вещью в гардеробе современного человека.