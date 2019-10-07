Москва, , 17:47 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассказал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о ходе реализации нацпроектов в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным Premier.gov.ru

Сегодня, 7 октября, состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Глава региона отчитался о реализации национальных проектов, причем особое внимание уделил их роли в социальной сфере. По его словам, в Тамбовской области разработан и реализуется 51 региональный проект при финансировании порядка 6,5 млрд рублей. Из них более 75% (более 5 млрд рублей) приходится на федеральный бюджет, почти 1,5 млрд рублей — это региональное софинансирование.

«Совсем недавно был День знаний, и, естественно, Тамбовская область пыталась не просто встретить этот праздничный день в соответствующей атмосфере, но и подтвердить конкретными результатами», — подчеркнул Александр Никитин.

Он рассказал, что в городе Рассказово 2 сентября была открыта новая школа на 900 ученических мест, причем до этого в городе не строили образовательных учреждений в течение последних 13 лет. Новая школа спроектирована по самым современным технологиям, с ее вводом в эксплуатацию решилась проблема обучения во вторую смену. Поскольку она имеет политехническую направленность, в ней работает профессорско-преподавательский состав Тамбовского государственного технического университета.

До конца года (99% готовности) будет построена ещё одна школа — в Мичуринске, в аграрном наукограде. Это будет школа агроэконаправленности на 1200 ученических мест. Шефство над ней будет осуществлять Мичуринский государственный аграрный университет.

«Я вижу в этом большой смысл, особенно когда речь идёт о таких центрах, как Мичуринск, у которого есть своя экономическая ориентация, чтобы, по сути, со школьных лет можно было проводить профессиональную ориентацию школьников, которые в дальнейшем могут продолжить обучение в университете и просто связать свою жизнь с аграрным делом», — отметил Дмитрий Медведев.

Тамбовский губернатор также сообщил о реализуемой в области модели взаимодействия: школа — учреждения среднего профессионального образования, школа — вуз.

По его словам, в регионе ведется масштабное строительство детских садов. В этом году их будет построено пять. В общей сложности — на 850 мест. В следующем году будет построено еще семь детских садов. Особое внимание уделено созданию ясельных групп для детей от нуля до трёх лет. Дети в возрасте от трёх до семи лет полностью обеспечены дошкольным образованием.

Александр Никитин подчеркнул, что региональные власти при реализации нацпроектов и входящих в них федеральных (региональных) программ сделали акцент на максимальную открытость. Работа активно освещается в средствах массовой информации, соцсетях.

«Поэтому Тамбовская область является четвёртым по рейтингу субъектом в Центральном федеральном округе по уровню взаимодействия с населением в ходе реализации национальных, региональных проектов», — добавил глава региона.

Дмитрий Медведев подчеркнул важность этой работы.

«Абсолютное большинство национальных проектов реализуется в интересах населения нашей большой страны и, в частности, Тамбовской области», — заявил глава правительства России.