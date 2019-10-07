Москва, 7 октября 2019, 17:47 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассказал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о ходе реализации нацпроектов в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Сегодня, 7 октября, состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Глава региона отчитался о реализации национальных проектов, причем особое внимание уделил их роли в социальной сфере. По его словам, в Тамбовской области разработан и реализуется 51 региональный проект при финансировании порядка 6,5 млрд рублей. Из них более 75% (более 5 млрд рублей) приходится на федеральный бюджет, почти 1,5 млрд рублей — это региональное софинансирование.
Он рассказал, что в городе Рассказово 2 сентября была открыта новая школа на 900 ученических мест, причем до этого в городе не строили образовательных учреждений в течение последних 13 лет. Новая школа спроектирована по самым современным технологиям, с ее вводом в эксплуатацию решилась проблема обучения во вторую смену. Поскольку она имеет политехническую направленность, в ней работает профессорско-преподавательский состав Тамбовского государственного технического университета.
До конца года (99% готовности) будет построена ещё одна школа — в Мичуринске, в аграрном наукограде. Это будет школа агроэконаправленности на 1200 ученических мест. Шефство над ней будет осуществлять Мичуринский государственный аграрный университет.
Тамбовский губернатор также сообщил о реализуемой в области модели взаимодействия: школа — учреждения среднего профессионального образования, школа — вуз.
По его словам, в регионе ведется масштабное строительство детских садов. В этом году их будет построено пять. В общей сложности — на 850 мест. В следующем году будет построено еще семь детских садов. Особое внимание уделено созданию ясельных групп для детей от нуля до трёх лет. Дети в возрасте от трёх до семи лет полностью обеспечены дошкольным образованием.
Александр Никитин подчеркнул, что региональные власти при реализации нацпроектов и входящих в них федеральных (региональных) программ сделали акцент на максимальную открытость. Работа активно освещается в средствах массовой информации, соцсетях.
Дмитрий Медведев подчеркнул важность этой работы.