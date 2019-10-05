Москва, , 14:57 — REGNUM Глава издательства Bubble Comics Артём Габрелянов объяснил, почему компания особо не афишировала работу над проектом фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» несмотря на то, что первые комиксы вышли ещё в 2012 году. Об этом 5 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Мы над ним работали. Мы перерабатывали сценарий фильма и постарались сделать максимально круто», — сказал Габрелянов во время общения с журналистами на фестивале Comic Con 2019.

«Для нас «Майор Гром» — это всё», — заявили члены съёмочной группы. «Сам Питер стоит на ушах: мы переворачиваем машины, все время что-то горит, люди куда-то бегут. Каждый день происходит катаклизм в центре города, а это просто студия Bubble», — добавил режиссёр будущей картины Олег Трофим.

Присутствующие в зале поклонники комикса напомнили создателям картины: два года назад они обещали, что фильм «выйдет в октябре 2019 года».

«Мы сдержали обещание. «Майор Гром» действительно выйдет в октябре 2019 года: только на сцену здесь, в Москве», — сообщили участники проекта.

Читайте также: Comic Con: Звезда «Ганнибала» и Death Stranding ответила на вопросы фанатов

Ранее ИА REGNUM сообщило, что актер Алексей Маклаков, известный зрителям по роли прапорщика Шматко в шоу «Солдаты», сыграет в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» Фёдора Прокопенко. Главную роль в картине исполнит Тихон Жизневский («На игре», «Ментовские войны 7», «Огонь»).

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда сериала «Солдаты» снимется в кинокомиксе «Майор Гром»