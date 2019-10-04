Арзамас, Нижегородская область, , 17:28 — REGNUM В рамках проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений» на проведение масштабных ремонтно-реставрационных работ исторических объектов Новый Банк Развития стран БРИКС выделит Арзамасу $9,5 млн. Об этом стало известно по итогам выездного совещания министерства культуры Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В частности, здание Арзамасского театра драмы нуждается в масштабном ремонте с 2002 года, из-за отсутствия финансирования вопрос откладывался неоднократно. В рамках проекта предполагается провести реконструкцию и реставрацию здания, модернизацию инженерных систем и замену технологического оборудования.

Масштабные работы ждут также Историко-художественный музей города и его Выставочный зал.

Программа стартует в 2019 году и рассчитана на 5−6 лет. Разработка проекта начнется уже в ноябре 2019 года.

Уточняется, что в реализации федерального инвестпроекта участвуют 9 городов: Выборг, Гороховец, Ростов Великий, Торжок и Чистополь, Арзамас, Старая Русса, Суздаль и Тутаев.

ИА REGNUM, банк является международной организацией и существует с 2014 года. В его создании, помимо России, приняли участие ещё четыре страны — ЮАР, Индия, Китай и Бразилия. Банк финансирует различные инфраструктурные проекты в разных странах.