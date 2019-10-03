Москва, , 14:49 — REGNUM Свои двери для посетителей после ремонта открыла московская библиотека № 234 столичного Департамента культуры, расположенная по адресу: улица Габричевского, дом 8. Обновленная читальня стала тематической и отныне специализируется на книгах в жанрах фэнтези и сказках. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

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В результате реновации существенно расширился книжный фонд. После перепланировки пространство библиотеки стало разделено на несколько залов для чтения и проведения досуга, оформление которых было вдохновлено произведением Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Тематическое оформление получили зал для индивидуальных занятий «Комната Алисы» и зал «Зазеркалье», где представлены книги по искусству и философии. Для читателей библиотеки также открыты многофункциональный зал, отдельный зал для родителей с маленькими детьми, арт-холл для проведения выставок и зона коворкинга для уединенной и сосредоточенной работы.

Подобная «библиотечная реновация» стала не редкостью для Москвы. В прошлом году 52 районные библиотеки столичного Департамента культуры стали тематическими. Обновление проходило в рамках программы «Точки роста» столичного Департамента культуры. Она была создана для библиотек с дефицитом аудитории. Городские читальни превратились в культурные пространства, посвященные отдельным областям литературы, науки и искусства. К примеру, библиотека №227 на ул. Героев Панфиловцев, 12 стала точкой притяжения для любителей комиксов, а библиотека № 240 на улице Паршина, 33 получила название Technoscience. Акцент в оформлении ее помещений был сделан на науку и высокие технологии.