Париж, , 23:52 — REGNUM Французский актер Ален Делон вновь появится на большом экране в кинофильме «Полное сходство» (Toute ressemblance), который выйдет в прокат во Франции 27 ноября. Об этом пишет Le Figaro.

Ален Делон Premier.gov.ru

Напомним, что последний раз Делон снимался в 2008 году в картине «Астерикс на Олимпийских играх». Там он сыграл Гая Юлия Цезаря.

Фильм «Полное сходство» снял журналист Мишель Денизо. Это его дебют в кинематографе. Картина посвящена миру телевидения и Ален Делон играет в ней самого себя: его пригласил на программу знаменитый ведущий (его игрет Франк Дюбокс).

Фильм снимался в сентябре и октябре 2018 года. Делон провел на съемочной площадке один день, но все равно был очень рад вернуться на большой экран.

Стоит отметить, что недавно Ален Делон перенес инсульт.