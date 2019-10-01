Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Фестиваль «Уральская ночь музыки» не только не останется без поддержки, но даже получит усиленную помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Проект не попал в список получателей гранта губернатора из-за того, что фестивалю решили предоставить больший грант, нежели можно было бы выделить в рамках программы. Мероприятие поддержано главой региона.

Пока неясно, по какой программе будет выдано финансирование и сколько денег передадут фестивалю.

Напомним, в рамках программы губернаторских грантов 18 культурных проектов области разделят между собой 50 млн рублей. В частности, по 10 млн выдано Театру музкомедии и Свердловской филармонии.