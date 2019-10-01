Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM Фестиваль «Уральская ночь музыки» не указали в списке свердловского министерства культуры на получение грантов в 2020 году. Информация приведена на сайте министерства.

В предварительном списке значатся 18 проектов, однако фестиваля в нём не оказалось.

Из музыкальной сферы гранты, в частности, получат Театр музкомедии на оперетту «Бокаччо» и Свердловская филармония на музыкальные фестивали и выступления коллективов филармонии в других регионах России и за рубежом. Всего министерство предварительно распределило 50 млн рублей.

Напомним, в 2019 году фестиваль «Уральская ночь музыки» собрал 300 тысяч человек в Екатеринбурге. Мероприятия прошло в ночь с 28 на 29 июня 2019 года.

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