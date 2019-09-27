Москва, , 18:45 — REGNUM Сегодня, 27 сентября, классик отечественной мультипликации Юрий Норштейн в рамках встречи с гостями и участниками ХХVI Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок», проходящего с 22 по 30 сентября на борту теплохода «Константин Симонов», пояснил свое отрицательное отношение к компьютеру и назвал кино грубым искусством.

Юрий Норштейн «Компьютер хорош тогда, когда сидящий за ним человек превосходит технические возможности этого инструмента. Но когда компьютер начинает диктовать свои условия — это смерть для творческого человека. Я не против компьютера, я не воюю с ним, но говорю о том, что творческое напряжение должно быть такой силы, чтобы оно убирало всё лишнее на своем пути».

В качестве президента фестиваля «Крок» Юрий Норштейн провел обсуждение конкурсных фильмов продолжительностью от 10 минут, в процессе которого затронул несколько ключевых вопросов творчества.

Мастер объяснил, что в полностью сделанном на компьютере анимационном фильме видны многие недостатки: если бы то же самое делалось рукой, то очень многое лишнее ушло бы с экрана. Он подчеркнул, что компьютер не страшен творчеству, когда он преодолен, важно не идти за этим инструментом.

Юрий Борисович затронул проблему сопряжения персонажа и пространства, которое идеально исполнено в мультфильме «Винни-Пух» Федора Хитрука. Пространство, согласно его совету, должно стать обратной функцией персонажа. Чрезмерное нагромождение изобразительного обычно бывает излишне, и его лучше перевести на действие, обойдясь несколькими штрихами.

Важным, по мнению режиссера, является взаимодействие словесного текста и визуального, то есть языков литературы и изображения.