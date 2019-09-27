Москва, , 14:44 — REGNUM Тизер художественного фильма «Литвяк» о советской летчице выложили 26 сентября на YouTube-канале киностудии «28 панфиловцев».

Лидия Литвяк — летчик-истребитель, в 21 год командовала авиационный звеном. Погибла в бою над Миус-фронтом 1 августа 1943 года. В мае 1990 года была удостоена звания Героя Советского Союза посмертно, также посмертно дважды повышена в звании — в 1943-м году с младшего лейтенанта до лейтенанта, а в 1990-м до старшего лейтенанта.

В сериале «Истребители» 2013 года прототипом Лидии Литовченко была Лидия Литвяк. Её имя носит авианосец ТЕРРА в аниме RahXephon.

Постановкой картины «Литвяк» занимаются Андрей Шальопа и Ким Дружинин, известные по фильму «28 панфиловцев». Планируемая дата выхода — 2021 год.