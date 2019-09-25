Москва, , 15:32 — REGNUM Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».

Кинохлопушка Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам актера, исполнившего роль Ивана Будько, в связи с непростой геополитической обстановкой, два года сериал снимали в Белоруссии, но сейчас работа временно приостановлена.

Шоу «Сваты» впервые вышло на экраны в 2008 году. Последний, на сегодняшний день, шестой сезон сериала был показан в 2013 году. Главные роли, помимо Добронравова, исполнили Анатолий Васильев, Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко. Дата выхода нового сезона неизвестна.

Федор Добронравов — советский и российский актер театра и кино. В 2011 году был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации.