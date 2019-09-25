Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге появится памятник писателю Даниилу Гранину. Его установят до 30 октября на Дальневосточном проспекте. Об этом сообщает Литературная газета.

Местом для установки памятника выбран «спальный» район. Монумент расположится по адресу Дальневосточный проспект, 6, к 1, неподалеку от библиотеки, которая носит имя писателя.

2019-й — год 100-летнего юбилея Даниила Гранина. В память о почетном жителе Петербурга Российское военно-историческое общество по поручению Министерства культуры организовало открытый творческий конкурс на проект монумента. Победителем конкурса на проект памятника стал петербургский скульптор Евгений Бурков, который предложил изваять Гранина, сидящего в кресле с книгой.