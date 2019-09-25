Москва, , 07:47 — REGNUM Фильм Кантемира Балагова «Дылда» представит Россию на «Оскаре», заявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов 24 сентября на заседании в Доме кино.

Мировая премьера фильма состоялась во время 72-го Каннского кинофестиваля, где он получил две награды — приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд» и приз ФИПРЕССИ с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Картина рассказывает о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать жить в постблокадном Ленинграде.

Фильм «Дылда» номинируется как лучший фильм на иностранном языке. Советские и российские картины получали «Оскар» в этой категории три раза: в 1968 году за «Войну и мир» Сергея Бондарчука, в 1982-м за «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, и в 1994-м — «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Также в 1975 году премию получила лента советско-японского производства Акиры Куросавы «Дерсу Узала».