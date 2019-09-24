Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM 28 сентября Русский музей в Санкт-Петербурге подготовит трехметровую картину Ильи Репина «Какой простор!», собранную из 4000 шоколадных конфет. Картина будет располагаться в парадном дворе Михайловского дворца. Об этом сообщает официальный Инстограм-канал музея.

Совместная акция Русского музея и шоколадной фабрики «Счастье» приурочена к выставке «И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения», которая откроется в Корпусе Бенуа 3 октября.

Шеф-кондитер шоколадной фабрики «Счастье» Евгения Шефер:"Искусство и счастье нераздельны. Людям нужно искусство, чтобы чувствовать себя счастливыми, оно наполняет нас эмоциями и вдохновляет. В искусстве обыкновенное встречается с необыкновенным — это то, что стараемся делать и мы».