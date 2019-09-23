Москва, , 15:35 — REGNUM На российские телеканалы вернулось легендарное шоу «Форт Боряд», ведущим которого стал Сергей Шнуров. Новый выпуск был показан 22 сентября на телеканале СТС.

В первой передаче обновленного шоу за золото форта боролись Ольга Бузова, Екатерина Кузнецова и Евгений Папунаишвили.

В следующих выпусках зрители увидят Розу Сябитову, Викторию Боню, Анну Седокову, Екатерину Волкову, Анну Хилькевич, Эвелину Блёданс, Сергея Светлакова, Анну Цуканову-Котт, Николая Соболева, Алёну Шишкову и других актеров, комиков, ведущих и блогеров.

Согласно легенде, более двухсот лет старец Фура прячет в крепости свои сокровища, чтобы ими завладеть необходимо пройти ряд испытаний, отыскать ключи и открыть ими сокровищницу.

«Форт Боярд» — приключенческое французское телешоу, действие которого разворачивается у берегов Приморской Шарады на западе Франции. Первый выпуск вышел в июле 1990 года. В 1998 году шоу в переводе начали транслировать в России, позже телеканалы «НТВ» и «Россия» стали снимали свои варианты телепередачи.