Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Fox Broadcasting Company сообщило о том, что к актерскому составу сериала «Несметно богатые» присоединилась Аланна Юбак, известная по «Человек эпохи возрождения», «Знакомство с Факерами», «Шоссе», «Доктор Хаус», «Менталист», «Скорая помощь» и «Тайное окно». Сюжет драмы разворачивается вокруг очень обеспеченной семьи, в которой сталкиваются богатство, власть и религия. Спокойная жизнь героев меняется, когда в авиакатастрофе погибает глава клана.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, другим пополнением команды актеров стала обладательница премии «Золотой Глобус» Ким Кэтролл, получившая признание благодаря картинам «Полицейская академия», «Ограбление», «Призрак», «Большой переполох в маленьком Китае», «Секс в большом городе», «Коломбо» и «За гранью возможного».

Шоураннером выступил Тейт Тейлор, подаривший миру картины «Прислуга», «Ма», «Грейс и Френки», «Джеймс Браун: Путь наверх» и «Девушка в поезде».