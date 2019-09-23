Ставрополь, , 12:53 — REGNUM Центр национальных культур планируется создать в Ставрополе в рамках проектируемого в городе культурно-образовательного и музейного комплекса. Центр станет частью выставочной зоны нового объекта, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

Планируется, что в новом комплексе будет два зрительных зала в сумме более чем на 3000 мест, три балетных зала, помещения для оркестровых и хоровых групп, комнаты для записи фонограмм, а также ремесленные и творческие мастерские.

«Он станет одним большим домом для творческих коллективов столицы региона, где они смогут репетировать и выступать. Это даст возможность создать в крае благоприятную атмосферу для сохранения традиционной национальной культуры и развития творческого потенциала у молодежи», — отметил министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий.

Выставочное пространство комплекса составит около 3000 кв. м. Помимо центра национальных культур, он также будет включать конференц-зал и библиотеку.

На проектирование культурно-образовательного и музейного комплекса и проведение инженерных изысканий направлено порядка 86 млн рублей. Объект расположится в юго-западной части краевой столицы и станет частью культурно-развлекательной локации, где уже имеются исторический парк «Россия — моя история» и парк «Патриот».

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