Пятигорск, Ставропольский край, , 16:23 — REGNUM

Музейно-исторический комплекс «Россия — Моя история» откроется в городе Пятигорске во втором квартале 2020 года. Площадь здания составит 10 тыс. кв. м, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Комплекс расположится на территории Парка Победы, вблизи Новопятигорского озера. Отличительной особенностью нового объекта станет концертный зал на 560 зрительских мест.

«Музей в Пятигорске обещает стать одним из самых больших в России, а наличие современного концертного зала позволит сделать его главным культурным центром города», — сказал глава Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ознакомления с ходом строительства комплекса.

В пресс-службе добавили, что проект предполагает благоустройство прилегающей территории площадью 4 га, а также создание парковочных мест и строительство подъездной дороги.

Таким образом, Ставропольский край станет первым регионом России, на территории которого размещены сразу два музейно-исторических комплекса такого типа. Напомним, открытый в 2017 году в городе Ставрополе мультимедийный парк «Россия — Моя история» стал первым подобным музеем не только в регионе, но и на Юге России.

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