Москва, , 11:27 — REGNUM 21 сентября в московской Fragment Gallery открывается первая в России персональная выставка американского художника Пацифико Силано «How to Disappear» («Как исчезнуть»). В экспозиции представлены работы, созданные на материалах из гомоэротических журналов конца 60-х — начала 80-х годов прошлого века.

Как отмечают организаторы выставки, Пацифико Силано использует в качестве отправной точки для своих работ архивные фотоизображения и фокусируется на исследовании культуры печатных СМИ и полиграфии, циркуляции визуальных образов, гендерной и сексуальной самоидентификации.

Однако никакой эротики зритель не увидит. Образы многократно перефотографированы и коллажированы до такой степени, что эротики в них почти не осталось, а фотографии можно увидеть лишь фрагментами в зернистой «пиксельной» фактуре.

Эти новые изображения — своеобразные молчаливые свидетели беззаботной эпохи, закончившейся быстро и трагично. Уже невозможно вспомнить имена моделей, улыбавшихся со страниц тех журналов, как и перечислить всех, кто пал жертвой эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Пацифико Силано родился в Бруклине, получил степень магистра в области фотографии в Нью-Йоркской школе визуальных искусств. Его персональные выставки проходили в ClampArt, Rubber-Factory и Stellar Projects. ОЕго работы выставлялись также в групповых выставках в музее Бронкса, Художественном музее Такомы, Ауде Керк в Амстердаме и ClampArt в Нью-Йорке и других.

Художника интересует сила фотографии, отношение людей к массово производимым изображениям и то, как они сформировали современную ЛГБТ-идентичность. Этот проект имеет важное значение особенно сейчас, когда замалчивание, цензура на государственном и личном уровне, отрицание самой возможности заболевания ведет к неминуемой гибели еще большего количества человек несмотря на то, что уже существуют эффективные методы поддерживающей терапии.

Пацифико Силано, использующий в качестве отправной точки для своих работ архивные фотоизображения, фокусируется на исследовании культуры печатных СМИ и полиграфии, циркуляции визуальных образов, гендерной и сексуальной самоидентификации.