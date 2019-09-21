Москва, , 11:42 — REGNUM До 24 сентября в галерее ГУМ-Red-Line можно увидеть масштабный проект «Философия общего дела. Глоссарий». 20 современных российских художников создали 140-метровый холст. Об сообщает официальный сайт галереи.

Экспозиция сделана в форме символичного архивного фонда выставки Cosmoscow-2019, проходившей 5−6 сентября, участники которой и создали произведение. Работа художников будут демонстрироваться на специальных передвижных конструкциях, порядок которых могут изменять посетители выставки, передвигая стенды согласно своим предпочтениям.

Проект «Философия общего дела» задуман его автором, Гошей Острецовым, как художественный и философский эксперимент. Каждый фрагмент холста представляет собой глоссарий, список основных терминов, авторских знаков, при помощи которых происходит творческое пересечение. А мобильность экспозиции позволяет посетителям выставки освоить этот условный язык.