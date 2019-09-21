Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM 19 сентября в Санкт-Петербургском арт-пространстве «ДК Громов» открылась выставка Offline/Online. Выставку открыл Антонио Джеуза, ведущий исследователь видеоарта. Об этом сообщает официальный сайт «ДК Громов».

В проект вошло более 150 работ из 70 частных коллекций. Это произведения Ильи Кабакова, Комара и Меламида, Владислава Мамышева-Монро, AES+F, Павла Пеперштейна, а также более молодого поколения художников — Таус Махачевой, Александры Паперно, Ивана Тузова и других.

Выставка ставит вопрос развития искусства в дополненной реальности и активно задействует VR/AR технологии, через которые можно будет познакомиться с произведениями искусства из домов петербургских коллекционеров.