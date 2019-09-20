Москва, , 12:59 — REGNUM На предстоящем фестивале Comic Con Russia пройдет специальный показ предстоящего фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба форума.

Смотр состоится 6 октября 2019 года, в последний день работы Comic Con Russia 2019. Стоит отметить, что в России картина выйдет в широкий прокат только через три недели — 24 октября 2019 года.

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«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» представляет собой продолжение картины «Добро пожаловать в Zомбилэнд» 2009 года. Над созданием продолжения работал все тот же режиссер Рубен Флейшер, сценарий к фильму написали Ретт Риз, Пол Верник и Дэйв Каллахэм.

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