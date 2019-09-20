Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Руководство американской спутниковой и кабельной телевизионной сети HBO объявило о возрождении культового анимационного сериала «Гетто». Сюжет комедии основан на серии комиксов Аарона МакГрудера о старике афроамериканце и двух его непослушных внуках, прорывающихся сквозь превратности жизни в неблагополучном районе.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, исполнительными продюсерами выступили Норман Аладжем, получивший признание благодаря киноленте «Джимми — покоритель Америки», Меган Коллинз, известная по кинофильму «Фред», а также Ким Сын.

Премьера нового сезона назначена на осень 2020 года. Длительность серий составит 50 минут.