Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала FX объявило о премьере девятого сезона сериала «Американская история ужасов». Сюжет нового сезона хорор-анталогии разворачивается в 1984 году в летнем лагере, который терроризирует серийный маньяк убийца.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», исполнение главных ролей в сезоне досталось Эмме Робертс, известной по кинолентам «Кокаин» и «Мы — Миллеры», Лесли Эрин Гроссман, знакомой зрителям по сериалам «Декстер» и «Анатомия страсти», Коди Ферну, сыгравшей в политическом триллере «Карточный домик», Билли Лурду, получившей признание благодаря кинофильму «Звездные войны: Пробуждение силы», а также Джону Кэрролл Линчу.

Шоураннерами выступили Брэд Фалчук и Райан Мерфи. Режиссерскую команду возглавил Брэдли Букер, подаривший миру такие картины «Части тела» и «Новая норма». Исполнительными продюсерами стали Джеймс Вонг, принимавший участие в создании сериала «Секретные материалы» и фильма «Пункт назначения», и Тим Майнир, знакомый зрителю по картинам «Светлячок» и «Ангел».