Ижевск, , 20:45 — REGNUM Всероссийская премьера фильма «Калашников», которая выйдет на экраны в начале 2020 года, может состояться в Ижевске. Об этом заявил один из создателей картины Сергей Бодров — старший.

По его словам, в настоящее время съемки уже завершились, и сейчас идет этап монтажа киноленты. В ходе мероприятий Дня оружейника в Ижевске показали трехминутный трейлер художественного фильма о знаменитом конструкторе.

Картина показывает детство Калашникова, а также его службу танкистом во время Великой Отечественной войны, сообщает портал «Сусанин». Завершается история в 1949 году, когда автомат АК-47 был принят на вооружение.

«Надеемся, что привезем сюда картину, устроим премьеру и покажем зрителям», — сказал Бодров.

Как сообщало ИА REGNUM, съемки фильма стартовали в январе 2019 года.

«Это социально значимый проект. Конечно, важно сделать его максимально точным с точки зрения и биографии, и по техническим параметрам», — отмечал исполнительный продюсер картины Александр Досталь.

Поскольку весомая часть истории посвящена разработке оружия, в качестве экспертов в картине принимали участие специалисты концерна «Калашников».

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