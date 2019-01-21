Сергей Бодров – старший начал съемки фильма к 100-летию Михаила Калашникова

Москва, , 14:48 — REGNUM Режиссер Сергей Бодров — старший начал съемки фильма о знаменитом конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове. Лента расскажет о биографии оружейника и его главном творении — автомате Калашникова, сообщает «Калашников-медиа».

"Мы начали подготовку в середине прошлого года. Это социально значимый проект. Конечно, важно сделать его максимально точным с точки зрения и биографии, и по техническим параметрам», — отметил исполнительный продюсер картины Александр Досталь.

В съемках принимают участие специалисты концерна «Калашников» в качестве экспертов.

«На таком проекте необходимо следить за очень многими нюансами: как обучены актеры, как они обращаются с оружием, какой реквизит в кадре, чтобы он максимально соответствовал тому, что было на самом деле. Поэтому специалисты должны контролировать все этапы еще до того, как съемки начались», — пояснил Владимир Онокой, технический консультант концерна.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 100-летний юбилей Михаила Калашникова будет отмечаться в ноябре 2019 года. Уже с середины января в 15 регионах страны будут проходить мероприятия, приуроченные к юбилею оружейника. Кульминацией празднеств станет форум оружейников, который состоится в Ижевске 19 сентябре. В рамках встречи, которая состоялась 14 января, глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил на форум президента РФ Владимира Путина.

19 сентября 2017 года, в День оружейника, в Москве был открыт памятник Михаилу Калашникову. Монумент установили в самом центре города, на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Скульптура изображает оружейника, держащего в руках АК-47.

Историк Юрий Пашолок написал на своей странице в одной из соцсетей, что на новом памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47. Автор памятника Калашникову скульптор Салават Щербаков заявил, что готов внести изменения в изображение на барельефе монумента, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки. Щербаков заявил, что данная ошибка — это «рабочий момент, от которого не застрахован никто».

Позднее специалисты мастерской скульптора убрали изображение чертежа немецкого автомата с плиты в подножии памятника.