Москва, , 17:42 — REGNUM Для привлечения иностранных кинокомпаний России необходимо развивать собственную киноиндустрию. Об этом заявил эксперт в создании киностудий и бывший коммерческий директор крупнейших студийных комплексов Pinewood Studios Ник Смит во время дискуссии о кинопроизводстве в Москве членов делегации 43-й конференции AFCI Cineposium.

Эксперт отметил, что в Москве есть вся необходимая инфраструктура для производства фильмов мирового уровня. Однако только этого недостаточно.

«Необходимо, чтобы страна была открыта для бизнеса, чтобы люди были открыты для бизнеса, чтобы люди понимали, что их ждёт. Но также должны себя спросить, какие отношения должны быть созданы и с кем. У вас есть сильное независимое национальное производство и это нужно дальше развивать. Нужно показать рынку, что вы способны сделать, и тогда люди будут готовы к партнёрству», — отметил эксперт.

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