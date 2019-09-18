Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Издательство GaGaGames запускает предзаказ настольной игры «Ни шагу назад! Великая отечественная война». Анонс новинки был опубликован в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте» 18 сентября.

Игра будет выпущена тиражом в 1000 коробок: при достижении определенных целей на внутренней краудфандинговой платформе издательства участники кампании смогут бесплатно получить дополнительные игровые аксессуары — например, набор дополнительных кубиков или два не вошедших в оригинальный проект сценариев «Битва за Москву» и «Битва за Украину».

«Ни шагу назад! Великая отечественная война» (No Retreat: The Russian Front) — настольная стратегическая игра- , в которой участники партии отвечают за немецкую или советскую армию и разыгрывают шесть военных сценариев. В игре предусмотрена возможность влиять как на ход боя, так и на окружающий мир, включая погодные условия.

В партии могут принять участие двое игроков. Предусмотрен также одиночный режим, когда в роли противника выступает сама игра.

Игра «No Retreat» была создана Карлом Парадизом и издана в 2008 году. Она также была номинирована на премию CSR Award, посвященную историческим военным настольным играм.

Менеджер проектов издательства GaGaGames Артем Ясинский рассказал, что в выпускаемой настольной игре сочетается историческая проработанность и простота правил.

Артем Ясинский: «Ни шагу назад!» — отличная возможность для всех желающих познакомиться с жанром военно-исторических настольных игр. У этой стратегии не самые сложные правила для своего масштабного жанра, а партии проходят быстрее, чем в других подобных играх.Из достоинств отмечу широкую вариативность действий и выверенный игровой баланс. Он учитывает кучу вещей: от погоды — до ландшафта поля боя.Особое внимание авторы уделили реализму игровых событий. Игрокам предстоит проделать долгий путь от Операции «Барбаросса» до наступления на Берлин».

В июне 2019 года издательство GaGaGames сообщило о планах выпустить в России несколько дополнений для приключенческой настольной игры «Клинок и колдовство».

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