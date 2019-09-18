Лондон, , 11:08 — REGNUM Новый роман Маргарет Этвуд «Заветы», номинированный на Букеровскую премию, установил рекордные показатели продаж. Только за первую неделю в Великобритании было продано более 100 000 экземпляров. Об этом сообщает The Guardian.

Статистические подсчеты показали, что в первую неделю после появления романа на полках британских книжных магазинов, очередной экземпляр «Заветов» приобретался каждые четыре секунды. Издательство Vintage заявило, что высокие продажи сделали «Заветы» крупнейшей художественной новинкой года, притом, что ее продажи более чем вдвое превысили продажи любого другого романа.

В то же время показатели «Заветов» не являются абсолютно беспрецедентными. Так, книга Дэна Брауна «Затерянный символ» достигла планки в 551 000 печатных экземпляров за первую неделю. Абсолютным рекордсменом остается книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары смерти», число продаж которой сразу после выхода превысило 1,8 млн.